Coronavirus, il Cenacolo di Leonardo da Vinci resta chiuso ancora per qualche giorno

Oltre alla Pinacoteca di Brera, a Milano resterà chiuso, ancora per alcuni giorni, anche il Cenacolo vinciano, uno dei luoghi d’arte meneghini più famosi al mondo.

“Al fine di adottare misure specifiche per la prevenzione”, spiegano dal Cenacolo, il museo “rimarrà chiuso anche nei prossimi giorni. Ci stiamo attrezzando per poter riaprire quanto prima, nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto governativo per tutelare la salute di visitatori e operatori museali”.

I musei aperti

Tra i luoghi che ottengono una sorta di "via libera parziale" con il nuovo decreto del governo, firmato domenica 1 marzo e valido fino a domenica 8 marzo per fronteggiare il contagio del Coronavirus, ci sono le biblioteche. Come i musei, anch'esse possono finalmente riaprire, sebbene a patto di rispettare la "distanza di sicurezza".

A Milano le biblioteche sono rimaste chiuse lunedì 2 marzo: troppo poco tempo per organizzarsi dopo la firma del decreto, avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica, mentre è subito stata riattivata la possibilità di prenotare libri online. Da martedì 3 marzo alle ore 14.30 riprende il servizio di prestito e restituzione dei libri, mentre restano al pubblico le sale di lettura e consultazione. Chiuse al pubblico – ma con archivi consultabili online – la Biblioteca d’Arte, Archeologica ed Emeroteca, la Biblioteca Trivulziana e Archivio storico civico, l’Archivio Fotografico, il Gabinetto dei Disegni e la Raccolta Bertarelli al Castello Sforzesco. Chiusa anche la Biblioteca del Museo del Risorgimento, del Museo di Storia Naturale e dell’Acquario.

Sempre martedì 3 marzo riaprono con il consueto orario tutti i musei civici: Musei del Castello Sforzesco, Museo del Novecento, GAM | Galleria d’Arte Moderna, Museo Archeologico, MUDEC|Museo delle Culture - Collezione Permanente, Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento, Museo di Storia Naturale, Acquario civico, Palazzo Morando Costume Moda Immagine, Casa Museo Boschi di Stefano, Casa della Memoria.