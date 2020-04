Coronavirus: iniziativa solidale per donare cibo nel quartiere Suffragio

Food crossing solidale in tabaccheria. Succede in via Fiamma 17 e nasce da un gruppo di residenti della zona di piazza di Santa Maria del Suffragio. L'iniziativa consiste nel donare gratuitamente prodotti alimentari di prima necessità a chi, per via dell’emergenza sanitaria, si è ritrovato in difficoltà economica.

"Se ti trovi in difficoltà economica, non puoi fare la spesa e non sai a chi rivolgerti, entra in tabaccheria: troverai un angolo di prodotti alimentari di prima necessità che puoi prendere liberamente, del tutto gratis", si legge nell'avviso diffuso tramite i social. La tabaccheria è stata scelta come punto di riferimento perché, in un momento di emergenza Coronavirus e restrizioni, può restare aperta al pubblico.

Chi desidera fornire un aiuto, invece, potrà farlo donando scatolame e prodotti chiusi a lunga conservazione tramite due modalità: portando il tutto direttamente in loco o facendo la spesa online indicando, quale indirizzo di consegna, la tabaccheria. L'iniziativa riguarda esclusivamente i prodotti alimentari, per cui non vengono accettate donazioni in denaro.

All’iniziativa aderiscono: Gruppo Quartiere Suffragio, ANPI Vittoria, Centro Tulipano, Libreria Fiera del Libro, Mercato contadino del Suffragio, Associazione Genitori Morosini Manara, Emergency Municipio 4. Lo solgan: "Se puoi, metti. Se non puoi, prendi".