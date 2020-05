Un'indagine sulle mascherine simili a pannolini: alcuni ospedali nemmeno la utilizzano

Un'indagine sulla fabbrica di pannolini Fippi di Rho è stata aperta dalla procura di Milano. L'azienda ha riconvertito parte della sua produzione in mascherine, su richiesta della Regione Lombardia. Le mascherine hanno generato polemiche per la loro fattezza: diversi medici e sanitari hanno protestato che quelle mascherine (molto simili a dei pannolini) non sono adatte ad essere utilizzate in contesti ospedalieri perché poco igieniche nell'indossarle e toglierle.

Ne sono seguiti esposti in procura, ad esempio da parte del sindacato Adi-Cobas, e i magistrati Mauro Clerici e Giordano Baggio hanno aperto un fascicolo contro ignoti per truffa e frode nelle pubbliche forniture. La guardia di finanza sta già effettuando diversi accertamenti sulle modalità della commessa da parte della Regione e sulle certificazioni relative alle mascherine.

In particolare indagherà sull'effettiva efficacia dell'autorizzazione fornita dal Politecnico di Milano, che ha dato il via libera sulla base delle normative nazionali. La presunta pericolosità del presidio sanitario, secondo gli autori dell'esposto, lo renderebbe poco adatto a proteggere chi lo indossa, tanto che alcuni ospedali, come il Niguarda, hanno preferito non utilizzarle per niente. Tuttavia, secondo la Regione, le mascherine di Fippi sono state autorizzate e approvate dall'Istituto superiore di sanità.