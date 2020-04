Movimenti verso seconde case: "Non fatelo. Restare al domicilio unico modo per ridurre morti"

Come già annunciato nei giorni scorsi, la mobilità in Lombardia è aumentata. A spostarsi è il 40% dei cittadini (a Milano il 35%), concentrati soprattutto nelle fasce orarie di entrate e uscita dal lavoro, ma anche in orari insoliti, come ad esempio intorno alle 23. A dirlo durante la diretta di aggiornamento sulla situazione sanitaria è il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala, che segnala anche un dato allarmante: prendendo alcuni comuni come campione, sono stati registrati numerosi spostamenti lungo le direttrici di villeggiatura.

Questi numeri fanno ipotizzare che i lombardi si stiano spostando nelle seconde case in vista delle festività pasquali. "Potrebbe essere - ha detto il vicepresidente - che qualcuno stia andando nelle seconde case: non fatelo. Spostarsi significa spostare il contagio. L'unico modo che abbiamo per combattere questo virus è l'isolamento sociale".

La mobilità è aumentata nel complesso e in particolare nella giornata di giovedì si è registrata una salita. A fronte di questo dato sono stati chiesti controlli più approfonditi, per capire se questi movimenti sono giustificati o meno. "Chi può fare a meno di uscire - ha detto Sala - deve assolutamente restare in casa. Questo è l'unico modo che abbiamo per ridurre il numero di contagi, di ricoveri e soprattutto il numero di morti".

Contagi e morti in Lombardia al 10 aprile

I contagi stanno aumentando soprattutto a Milano dove nella giornata di venerdì 10 aprile si sono registrati 127 nuovi casi facendo schizzare il totale a 5106. Non va meglio nella Città Metropolitana dove, in termini numerici, c'è stato l'aumento più marcato di tutta la Regione: +269 casi, il totale è arrivato a quota 12.748.

In Lombardia a fronte di 9.372 tamponi sono state trovate 1.246 persone positive al virus (i casi totali sono diventati 56.048). Un aumento leggermente meno marcato rispetto a quello di giovedì quando i positivi erano stati 1.388 su 9.396 tamponi effettuati. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 13.079 e 1.202 di questi si trova in terapia intensiva (34 in meno rispetto a giovedì). I morti sono arrivati a quota 10.238: in sole 24 ore il virus ha ucciso altre 216 persone. I dimessi per fortuna aumentano di 983, per un totale di 32.731 persone. "Il trend - ha specificato Sala - è in diminuzione, ma noi aspiriamo a discesa più rapida: con meno decessi, meno positivi, meno ricoveri. Per farlo dobbiamo restare tutti a casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.