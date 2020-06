La Sardegna rinuncia al "certificato" di negatività al Covid, ma questionario obbligatorio

Viene accantonata la certificazione di negatività al Covid-19 per entrare in Sardegna, come invece il governatore di quella Regione Christian Solinas aveva fatto intendere in uno scontro a distanza col sindaco di Milano Beppe Sala. Solinas ha firmato una ordinanza che prevede semplicemente una registrazione dei turisti e la compilazione di un questionario, con misurazione della temperatura all'arrivo.

«Tutti i soggetti - si legge nell'ordinanza - che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il questionario consiste in un modulo da compilare ed inviare per via telematica o mediante l’applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi Ios e Android, progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità.