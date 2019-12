Dispersione delle ceneri in aumento: ecco quanto costerà a Milano

Costerà 103 euro disperdere le ceneri dei propri cari nelle aree attrezzate dei cimiteri milanesi, a partire dal 2020. Lo ha deciso la giunta di Milano, fissando la tariffa a margine del nuovo piano regolatore dei cimiteri approvato dal consiglio comunale il 9 dicembre, con cui si prevede la realizzazione di aree attrezzate allo scopo nei cimiteri di Bruzzano e Greco oltre al progetto "Radici" e "Bosco del ricordo" per la dispersione al Maggiore e a Baggio seppellendo le ceneri in contenitori biodegradabili con la successiva messa a dimora di piante.

La tariffa massima prevista dal governo è di circa 200 euro, quindi praticamente il doppio di quanto stabilito ora dal Comune di Milano. «Il piano regolatore dei cimiteri milanesi recentemente approvato risponde alle nuove esigenze di sepoltura, che vedono un incremento significativo delle cremazioni», commenta l’assessora ai servizi civici Roberta Cocco. La volontà di dispersione delle ceneri è, dal 2009, permessa anche in forma orale, facilitando le procedure burocratiche per i familiari.

Se invece si desidera disperdere le ceneri all'esterno dei cimiteri (ad esempio in natura o in aree private, lontane dai centri abitati), è già in vigore la tariffa di 28,12 euro per le pratiche amministrative. Nel 2017 le cremazioni sono state 10.257: 340 le dispersioni totali, di cui 242 nel Giardino del ricordo. Nel 2018 le cremazioni sono state 10.463: 328 le dispersioni totali, di cui 242 nel Giardino del ricordo di Lambrate. Nel 2019 a fronte di 9400 cremazioni la dispersione delle ceneri è avvenuta in 300 casi, 210 dei quali all’interno del Giardino del ricordo.