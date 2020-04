A Milano si respira ancora a pieni polmoni, basse concentrazioni di Pm10: i dati

A Milano si respira a pieni polmoni. Nella giornata di mercoledì 1° aprile le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili entro i limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo), la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 20.8 µg/m³.

La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 21 in viale Marche, 21 in Città Studi, 23 µg/m³ in via Senato, 20 al Verziere. Questa, invece, la situazione fotografata all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 24 µg/m³, 15 a Cassano d'Adda, mentre a Turbigo le centraline hanno rilevato 18 microgrammi per metro cubo, 24 a Magenta.

L'inquinamento a Milano: come sta andando

Dal 22 al 31 marzo i giorni con il Pm10 oltre la soglia sono stati solo due: sabato e domenica 31 marzo, giorni in cui le concentrazioni hanno rispettivamente raggiunto i 79,7 e gli 84,4 microgrammi per metro cubo (secondo alcuni esperti sarebbe colpa delle correnti gelide generatesi nei deserti del Karakorum). La media dell'ultima decade, comunque, è di 33,50: nettamente inferiore alla soglia massima consentita di 50 microgrammi.

Data µg/m³ 23 marzo 2020 18,8 24 marzo 2020 24,3 25 marzo 2020 20,4 26 marzo 2020 20,5 27 marzo 2020 30,3 28 marzo 2020 79,7 29 marzo 2020 84,4 30 marzo 2020 24 31 marzo 2020 11,9 1 aprile 2020 20,8