Milano, opera pop art - di cartone - venduta all'asta a 624mila euro: è un Rauschenberg

È stata venduta a 624.400 euro l'opera di Robert Rauschenberg 'Parsons' Live Plants Ammonia (Cardboard)' battuto all'asta da Blindarte a Milano.

Esponente della Pop Art, Rauschenberg è tra gli autori le cui aggiudicazioni negli ultimi anni sono salite di più (la sua BUFFALO II, 1964, è stata battuta lo scorso aprile per 88 milioni dollari). In questo caso l'opera, datata 1971, è una rivisitazione in chiave Neo-Dada del cartone (cardboard appunto).

L'opera di Robert Rauschenberg

Il titolo è tratto dalle scritte che, stampate sulle superfici delle scatole che compongono l'opera, si riferiscono al prodotto che contenevano, ovvero una marca di candeggina. "Siamo felicissimi di questa aggiudicazione in linea (seppur con importi diversi) - ha sottolineato Memmo Grilli, dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea della Blindarte - con la recente aggiudicazione di New York di maggio 2019".

"Il tempo continua a far rivalutare la sua importanza culturale e di conseguenza - ha aggiunto - le sue opere crescono di valore".