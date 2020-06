Sala spinge per aprire le scuole: "Formazione più efficace e i ragazzi devono stare insieme"

Scuole e movida. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, dice la sua sui due temi più caldi del post emergenza Coronavirus e spinge il piede sull'acceleratore per avere aule di nuovo aperte e locali più controllati. Il primo cittadino ha fatto il punto della situazione nel suo ormai consueto video "buongiorno da palazzo Marino", iniziando proprio dal mondo dell'istruzione.

"Oggi è l'ultimo giorno di scuola in Lombardia, ovviamente eccezion fatta per le ragazze e i ragazzi che dovranno fare gli esami, a cui va il mio in bocca al lupo. È l'ultimo giorno di un anno di scuola anomalo, così è andata. Ma è importante - ha subito sottolineato il sindaco - che i nostri figli a settembre ritornino a scuola, che ritornino a essere insieme sia per avere una formazione più efficace ma anche perché possano stare insieme". Il tutto, chiaramente, "compatibilmente con la situazione sanitaria, ma io intendo dire - ha chiarito Sala - se la situazione sanitaria rimane così".

"Il mio appello va al ministero dell'istruzione: serve programmare, servono linee guida immediate per poter garantire un ritorno a scuola in sicurezza, ma vero, a partire da settembre", ha auspicato il primo cittadino.

Quindi, ecco il passaggio sulla movida: "Per quanto riguarda quello che sta facendo il comune di Milano volevo confermare che stiamo proseguendo nella concessione degli spazi all'aperto per pubblici esercizi, bar e ristoranti. Il tema spazi - ha proseguito - riporta alla questione relativa al divertimento serale e notturno. Io sono ben felice che i nostri ragazzi, che poi non sono solo ragazzi, si divertano all'aperto d'estate, ma dobbiamo lavorare ancora di più sul tema sicurezza - ha detto Sala -. Ho chiamato il prefetto, il questore e anche il presidente della federazione pubblici esercizi, Lino Stoppani, perché è necessario che ci sia dia una mano tra chi gestisce bar e ristoranti" e tra chi si occupa di "vigilanza e garanzia della sicurezza, che è un dovere nostro".

In conclusione Sala ha poi voluto citare il libro "1984" di George Orwell: "Un libro meraviglioso che preconizza alcune cose relative al futuro, ma soprattutto una sorta di dittatura della comunicazione".