Coronavirus e condizionatori: come pulirli e sanificarli

Anche se la Fase 2 è ufficialmente iniziata, un vaccino per il coronavirus non è ancora stato trovato. Questo significa che rimane la necessità di adottare tutte le misure di protezione, tra cui l'uso di mascherine e di guanti. Con l'arrivo dell'estate, però, a Milano e in molte città d'Italia si pone il problema di accendere condizionatori in casa.

Come fare, allora, per usarli in totale sicurezza, senza rcorrere nel rischio di contrarre il virus del Covid-19? La società di Medicina Ambientale (SIMA), negli ultimi giorni, ha voluto fare chiarezza: Coronavirus| Pulizia condizionatore| Pulizia climatizzatore

„"Negli ambienti confinati aperti al pubblico, seguire le norme di distanziamento e usare tutti la mascherina è doveroso, ma al contempo non possiamo trascorrere i prossimi mesi estivi soffrendo il caldo nelle nostre case o sul posto di lavoro - ha specificato a questo proposito Alessandro Miani, presidente Sima, come riporta Adnkronos - è quindi necessario seguire poche semplici regole che ci consentano di usare i nostri impianti in sicurezza".

Filtri

Prima dell’accensione dell’impianto, è bene lavare con acqua e sapone liquido i filtri degli split, pulendo le parti esposte con un prodotto igienizzante. Dopo aver lasciato asciugare le superfici esposte e i filtri, occorre riporli nei loro alloggiamenti.

I motori esterni

I motori esterni, solitamente posizionati su balconi, terrazzi, tetti o a terra, dovrebbero essere sanificati periodicamente. È preferibile che queste attività vengano effettuate da tecnici specializzati e che il sistema di sanificazione usato sia una tecnologia a shock termico per iniezione, con contemporanea aspirazione di vapore ad alta temperatura e pressione.

Condizionamento e controllo umidità e temperatura dei grandi ambienti

Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento multizona, destinati ai locali come uffici e palestre, ristoranti e poliambulatori, la Sima raccomanda una maggiore accortezza per pulizia, sanificazione, bonifica delle sezioni principali di scambio, umidificazione ad acqua e batterie di post-riscaldamento, oltre a canalizzazioni di distribuzione dell'aria e dello stato dei filtri ai vari livelli.

Areazione delle stanze

Per garantirsi una buona qualità dell’aria dentro gli spazi chiusi è comunque consigliabile sempre aprire le finestre per alcuni minuti più volte al giorno o dotarsi di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), in grado anche di filtrare l’aria esterna in entrata.

Fermo restando l’importanza di periodici ricambi d’aria, a<sono consigliati anche sistemi di purificazione dell’aria in casa, purché validati scientificamente da Enti terzi pubblici e dotati di certificazioni che ne attestino il reale potenziale di mitigazione dei contaminanti aero-dispersi (compresi virus e batteri).

