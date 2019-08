Due 28enni aggrediti al parco della droga, uno accoltellato e ferito a colpi di pistola: è grave

Sabato di sangue al Parco delle Groane, la grande area verde tra il Milanese e la Brianza diventata una enorme piazza di spaccio a cielo aperto.

Poco dopo mezzogiorno, per cause ancora in corso di accertamento, due ragazzi di ventotto anni - due senegalesi residente nel Lecchese - sono stati aggrediti proprio all'interno del parco da altre persone, per ora ignote. I due, dopo essere riusciti a raggiungere lo spiazzo sotto il Ponte della Giubiana a Ceriano Laghetto, hanno dato l'allarme al 112, che ha inviato sul posto i carabinieri e gli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche.

Le condizioni di uno dei due, portato in codice rosso al Niguarda, sono particolarmente gravi: è stato colpito da un proiettile alla caviglia destra e ha riportato due ferite profonde - sembrerebbe causate da un machete - a entrambi le mani, oltre a una frattura scomposta dell'omero destro e a tagli superficiali a entrambi le ginocchia. Meglio è invece andata al suo amico, finito in codice verde all'ospedale di Desio con ferite superficiali da arma da taglio.

Stando a quanto riferito dai militari, i due - che hanno precedenti di poco conto - hanno raccontato di essere stati aggrediti da altri stranieri all'interno del parco, ma non hanno chiarito perché si trovassero lì.