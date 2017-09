Mistero a Chinatown: uomo accoltellato nella notte e abbandonato in un lago di sangue

Era per terra, in un lago di sangue, quando un passante lo ha ritrovato ed ha avvertito una volante che a quell'ora - erano le 23.47 di mercoledì - transitava lungo piazzale Antonio Baiamonti, in zona Paolo Sarpi. Il ferito, un cittadino cinese tra i 30 e 40 anni, aveva subito una brutale aggressione ed era stato accoltellato in varie parti del corpo, prima di essere abbandonato lì sul piazzale, all'inizio di via Carlo Farini.

I poliziotto avvertono subito anche i medici del 118. Sul posto arrivano un'ambulanza e un'automedica per trasportare la vittima in ospedale. Ricoverato al Niguarda in codice rosso, l'uomo subirà diversi interventi nella notte e alla fine verrà salvato. Per lui 40 giorni di prognosi.

Sul caso indagano gli agenti della questura, impegnata in queste ore anche a dare la caccia all'uomo che domenica sera, proprio in zona Chinatown, ha molestato sessualmente una bambina di 6 anni.