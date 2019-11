Milano, morta la moglie di Giorgio Squinzi: Adriana Spazzoli si è spenta a 71 anni

È morta a Milano nella serata di giovedì 21 novembre Adriana Spazzoli, vedova di Giorgio Squinzi: ex presidente di Confindustria scomparso lo scorso 2 ottobre. Adriana aveva 71 anni ed era malata da tempo, dopo la morte del marito le sue condizioni di salute erano peggiorate ulteriormente.

Adriana Spazzoli: chi era

Adriana era nata a Forlì nel 1948, si era sposata con Squinzi nel 1971 a Pieve di Polenta, frazione del comune di Bertinoro. La coppia aveva poi avuto due figli: Marco e Veronica, entrambi da tempo impegnati nell'azienda di famiglia.

"Nella serata di ieri ci ha lasciato la nostra cara Dottoressa Spazzoli. In questi anni la sua straordinaria energia, la sua innata e contagiosa passione hanno contribuito significativamente allo sviluppo ed alla crescita mondiale del Marketing e della Comunicazione di Mapei", si legge in una nota diramata dalla famiglia.

"La dottoressa Adriana Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio Squinzi. Non smetteremo di "pedalare" anche per lei, che insieme al marito ha guidato Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme", ha scritto sui social Mapei Sport nella mattinata di venerdì.