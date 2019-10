Milano, ragazzo accoltellato in piazza Cadorna davanti alla stazione: "Non ricordo nulla"

Aveva una ferita d'arma da taglio sulla gamba ma alla polizia ha dichiarato di non ricordare nulla. È stato trasportato dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza al Policlinico di Milano.

Aggressione in piazza Luigi Cadorna

Misterioso accoltellamento martedì sera in piazzale Luigi Cadorna, proprio davanti alla stazione. Stando a quanto riferito dalla questura, intervenuta con gli uomini delle volanti dopo essere stata avvertita dal personale del 118: la vittima, un 25enne della provincia di Varese, è un pregiudicato molto noto alle forze dell'ordine.

Gli agenti via Fatebenfratelli hanno cercato di capire il contesto dell'aggressione, ma il ragazzo ha detto di non ricordare nulla perché aveva bevuto molto durante la serata. Era stato lui stesso a chiamare i medici, arrivati con un'ambulanza della Croce Verde. La ferita, per fortuna non era molto profonda, è il ragazzo non è in gravi condizioni. Adesso s'indaga per ricostruire il fatto.