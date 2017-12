Agnellina cresciuta con un cane: lieto fine, trovata una nuova casa

Ricordate la storia della piccola agnellina "svezzata" insieme a un cane, da una famiglia che l'aveva salvata dopo una brutta caduta da un burrone? Bene, c'è un lieto fine: la cucciola, che ha poco più di trenta giorni di vita, ha trovato una nuova casa.

Purtroppo - per ragioni personali improvvise - la famiglia che l'aveva accudita non poteva più tenerla in casa propria. Così si era rivolta a Dimensione Animale, un centro accoglienza che si occupa prevalentemente di gatti e cani a Rho, in provincia di Milano. Ed era partita la gara per trovare all'agnellina (di nome Stella) una nuova casa e una nuova famiglia.

Della vicenda aveva particolarmente colpito il fatto che Stella si comportava praticamente come un cane, ad esempio scodinzolava. Un dettaglio dovuto semplicemente alla stretta vicinanza con un cane nel suo primo mese di vita.

La nuova casa di Stella ha anch'essa un cane, cosa che sicuramente le renderà meno traumatico il trasferimento visto che l'agnellina è ormai abituata a rapportarsi con i cani. Ma c'è anche un giardino in cui l'agnellina può stare tutto il tempo che vuole, cosa che le farà senz'altro bene. Inoltre è sempre in provincia di Milano e questo permetterà alla famiglia che l'aveva salvata e accudita di tornare a trovarla tutte le volte che può.