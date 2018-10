Maltempo, cade albero su un'auto: conducente trasportato in ospedale

A causa del maltempo nella mattinanata del 29 ottobre un albero è caduto in viale Toscana colpendo un'automobile e ferendo il conducente che si trovava all'interno. L'uomo, che è rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche due veicoli dei vigili del fuoco.

Sempre a causa del forte vento, sono precipitati altri due alberi. Il primo, in via Pastro, ha ferito lievemente una persona, che è stata portata all'ospedale Niguarda, in codice verde. Il secondo, in viale Gian Galeazzo, zona Ticinese, è precipitato nella prima mattinata di lunedì. La polizia locale, inoltre, è dovuta accorrere anche in via Santa Sofia a causa di una buca.

Lo scorso 14 settembre, invece, un grosso albero era caduto sulle auto mentre l'adiacente giardino di Baravalle era pieno di bambini.

La Regione Lombardia: allerta arancione

Dalle prime ore di lunedì 29/10, si avrà inoltre un generale marcato rinforzo dei venti che persisterà per tutta la giornata: venti dai quadranti meridionali e orientali, con intensità da moderata a forte diffusamente a tutte le quote. In particolare per una fascia temporale estesa da metà mattina a buona parte del pomeriggio la velocità media si attesterà tra i 20 e i 40 km/h, nel pomeriggio-sera potranno diffusamente rinforzare ulteriormente, in particolare su Pianura e Appennino, lasciando registrare velocità medie orarie tra i 40 e i 50km/h, con raffiche mediamente tra i 70 e i 100 km/h, localmente superiori attorno ai 120-140 km/h.

La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala di Protezione Civile regionale 800.061.160 o via mail all'indirizzo cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it