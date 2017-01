Cocaina, Mdma, marijuana e quasi 10mila euro in macchina e a casa: arrestati due ventenni

Nella loro auto e nei loro appartamenti nascondevano un vero e proprio tesoro di droga e soldi. Un tesoro che, naturalmente, non è sfuggito ai carabinieri.

Due ragazzi, un albanese di ventidue anni e un italiano di venticinque, sono stati arrestati dai militari di Cassina de’ Pecchi con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due sono stati fermati lunedì sera verso le 19.30 mentre si trovavano a bordo di un’utilitaria proprio nella città del Milanese. Il loro atteggiamento ha immediatamente insospettito i carabinieri, che hanno così deciso di perquisirli e di controllare le loro abitazioni.

Uno dei due è stato trovato in possesso di 530 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico sporco di hashish e 7400 euro in contanti. L’altro, invece, nascondeva “fumo”, cocaina, Mdma, mannite - usata verosimilmente per “tagliare” la coca - e duemila euro in contati.

Per entrambi sono scattate le manette.