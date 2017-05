Abbandona i bambini, accertamenti psichiatrici per la donna: "Raptus di follia"

La donna senegalese che l'altro giorno ha abbandonato nella stazione della metropolitana Repubblica il minore dei suoi figli, nato a febbraio del 2017, è regolare e incensurata, ha 29 anni e ha presumibilmente agito in un momento di panico o di raptus.

Sono in corso accertamenti, la donna è intanto stata portata in ospedale per accertamenti pschiatrici assieme al figlio più piccolo, il maggiore, nato nell'ottobre del 2013, é invece stato affidato al padre, senegalese, con cittadinanza italiana, incensurato ed estraneo ai fatti.

A quanto finora emerso la donna avrebbe lasciato il figlio maggiore davanti all'asilo, in zona Cormano, dove è poi stato ritrovato da una suora che lo ha consegnato alle educatrici.

Subito dopo, la donna ha lasciato il figlio più piccolo nella fermata della metropolitana e ha poi raggiunto la vicina stazione centrale da cui ha chiamato il marito, fino a quel momento ignaro di tutto, raccontandogli quanto appena fatto. L'uomo ha subito avvertito le forze dell'ordine, entrambi i bambini sono in buone condizioni di salute.