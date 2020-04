Milano, spaccia servendosi dei rider per la consegna a domicilio: aveva 11 kg di marijuana

Quasi 12 chili di marijuana sequestrata, una persona arrestata e tre indagate. Sono i numeri di un'operazione della polizia di Stato portata a termine durante il weekend. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Sempione, coadiuvati dai colleghi delle volanti hanno permesso di arrestare un italiano di 40 anni.

Gli accertamenti dei poliziotti hanno permesso di risalire dapprima al 40enne, che faceva consegnare la droga ai propri clienti servendosi di ignari riders, dipendenti di aziende delivery per servizi di consegna attivati per l’emergenza sanitaria da covid-19.

Durante i servizi di osservazione e pedinamento, gli agenti del Commissariato Sempione hanno verificato i movimenti dei rider che partivano dalla casa del 40enne, in zona Bovisa. I rider hanno condotto i poliziotti da altri due cittadini italiani - ora indagati - ai quali sono stati recapitati 40 grammi di marijuana.

La perquisizione del domicilio del 40enne ha portato al sequestro di 11.600 kg di marijuana, 500 euro contanti, insieme a materiale per il confezionamento e apparecchiature utilizzate per la coltivazione e l’essiccamento dello stupefacente.

Altro arresto 'grazie' ai rider

Nella serata di domenica, sempre gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Sempione, hanno indagato in stato di libertà un 31enne cittadino albanese. Le attività di indagini hanno fatto emergere che l'uomo si serviva, per lo smercio di sostanze stupefacenti, sia di una camera di un B&B in Piazza Perego, che di un ignaro corriere addetto alle consegne.

Domenica sera i poliziotti hanno seguito i movimenti del rider che dal Comune di Baranzate ha ritirato un pacco destinato al 31enne albanese. Ricorrendo a una “consegna controllata”, con autorizzazione del Pubblico Ministero, è stato consentito il recapito della sostanza stupefacente al domicilio del 31enne albanese. All’interno del pacco, tra alimentari ed effetti personali, sono stati rinvenuti due involucri per un totale di 1.20 grammi di cocaina.

La perquisizione della stanza B&B, che l’uomo utilizzava come punto di snodo per l’attività di spaccio, ha avuto esito negativo; quella invece eseguita nella residenza in Baranzate del 31enne ha portato al sequestro di 2,40 grammi di cocaina, 2.40 grammi di hashish, 8.350 euro in contanti, un bilancino di precisione, una pistola automatica priva di tappo rosso e un libro mastro riportante nomi e cifre. Il 31enne è stato indagato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.