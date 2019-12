Arrestato 41enne con la passione del giardinaggio (di marijuana)

Nelle scorse ore, a Grezzago (Milano), i militari della Stazione di Trezzo sull’Adda hanno perquisito un 41enne del posto, incensurato.

Nel corso dell’attività, i militari hanno scoperto all’interno di una stanza una vera coltivazione di sostanze stupefacenti; sono state recuperate 38 piante di “marijuana” dell’altezza massima di 80 cm, oltre che un involucro contenente infiorescenze della medesima sostanza per un peso complessivo di 22 grammi.

All’interno del locale, è stato inoltre accertato la presenza di una cabina tipo “serra”, completa di sistema di areazione e luci per la coltivazione di “cannabis”. L'erba è stata sequestrata in attesa della analisi di laboratorio, mentre il 41enne è stato arrestato in flagranza per il reato di “coltivazione di sostanze stupefacenti”.

In mattinata il 41enne è stato giudicato per direttissima presso il tribunale di Milano, poi sottoposto all'obbligo di firma.