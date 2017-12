Milano, venerdì i funerali di Gualtiero Marchesi

Si terranno venerdì a Milano i funerali di Gualtiero Marchesi. L'ultimo saluto allo chef milanese morto martedì a 87 anni sarà dato alle 11 nella chiesa Santa Maria del Suffraggio di via Bonvesin de la Riva, che è proprio la strada - scherzo del destino - dove nel 1977 lo "chef totale" aveva aperto il suo primo ristorante meneghino.

Le esequie - si legge in una nota della fondazione che porta il nome del cuoco - sarà l'occasione per salute "il cuoco, il Maestro e l’uomo di cultura. Uno spirito libero, arguto e coraggioso che con la sua cucina, basata sulla materia, l’essenzialità e l’eleganza ha rivoluzionato la tradizione diventando un esempio per i futuri cuochi".

Marchesi riposerà accanto ad Antonietta e ai suoi cari nel cimitero di San Zenone Po.

Una strada e un premio per Marchesi

Sotto la Madonnina, però, si stanno già studiando modi per ricordare al meglio una personalità che ha dato tanto alla città e all'Italia intera. "Milano dedichi una strada o un luogo pubblico a Gualtiero Marchesi come segno di gratitudine a un grande milanese, ambasciatore positivo e vincente della sua città, della Lombardia e più in generale dell’intero Paese a livello internazionale", la richiesta di Nicola Cesare Baldrighi, a nome del consorzio Grana Padano.

"Il nostro appello - ha concluso Baldrighi - è principalmente rivolto all’amministrazione comunale di Milano, città in cui Marchesi è nato e ha aperto il suo primo ‘storico’ ristorante".

"Sarebbe bello che regione Lombardia istituisse il suo primo ‘Premio di cucina Gualtiero Marchesi’, nel quale coinvolgere nella direzione scientifica sia i familiari che i colleghi più vicini a Marchesi", l'auspicio di Ricardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia al Pirellone. “E magari sarebbe bello - ha continuato l'ex vicesindaco meneghino - che la prima cerimonia del Premio Marchesi si tenesse proprio in via Bonvesin de la Riva a Milano, dove Gualtiero Marchesi è entrato per sempre nella storia della cucina mondiale".

Video | Marchesi e il suo risotto zafferano e oro