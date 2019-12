Denver scova la coca e il revolver nel mobile col doppiofondo: pregiudicato arrestato

In un mobile col doppiofondo, nel suo appartamento in via Teodosio a Milano, nascondeva 220 grammi di cocaina e un revolver 38 special Smith & Wesson con dieci cartucce e matricola abrasa. È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, martedì 3 dicembre.

I militari hanno messo le mani su un Giuseppe Liria, un pregiudicato di 63 anni già finito al centro di diverse indagini in passato, anche per associazione di stampo mafioso, stando a quanto rivelato dai carabinieri stessi. Liria era stato già arrestato nel 2008 nell'ambito dell'operazione 'Metallica', che ha preceduto la più famosa 'Infinito'.

A rinvenire arma e droga nella sua abitazione è stato Denver, un cane del Nucleo Cinofili che quel pomeriggio ha 'aiutato' i militari durante le perquisizioni in casa del presunto narcotrafficante.

Altri arresti tra Sesto e Cinisello

Quello stesso martedì, in altre due operazioni diverse, gli stessi carabinieri di Sesto San Giovanni hanno messo le mani su un marocchino 26enne, trovato in via Carlo Marx, a Sesto, con 31 dosi di stupefacente per un peso complessivo di 56 grammi.

Alcune ore più tardi è stato il turno di un pregiudicato italiano di 57 anni che aveva nascosto in un box auto di Cinisello Balsamo, quartiere Sant'Eusebio, tre 'sassi' di cocaina dal peso di 156 grammi.