Incendio a Milano: a fuoco l'ex caserma Santa Barbara in zona Baggio, sul posto i pompieri

Grosso incendio a Milano nel primo pomeriggio di lunedì 9 gennaio, intorno alle 13.30, in via Alessio Olivieri zona Baggio. Ad andare a fuoco, secondo le prime informazione dei vigili del fuoco, è un capannone all'interno dell'area dell'ex caserma militare di via Santa Barbara.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sei mezzi. Secondo le prime informazioni dei pompieri, il rogo ha interessato una serie di rifiuti accumulati nella struttura.

L'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti, né intossicati. Un'ambulanza - in codice giallo - ha presidiato la zona durante i lavori di spegnimento.

VIDEO: L'incendio

Si sta innalzando una imponente nube scura visibile da tutta la provincia di Milano.

DIFFICOLTA' ANCHE PER I MEZZI PUBBLICI