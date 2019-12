Incidente in A4, auto sfonda il guardrail e si ribalta in un campo: un morto e un ferito grave

L'auto, ormai senza controllo, ha sfondato il guardrail. Poi, come una scheggia impazzita, è finita contro la recinzione metallica a bordo strada e si è ribaltata nel campo accanto alla carreggiata. Drammatico schianto nella notte tra sabato e domenica lungo l’autostrada A4, costato la vita a B.M., un 53enne residente a Paullo.

Il dramma si è consumato alle 4.20 a circa 900 metri dal casello di Bergamo, in direzione Milano. Lì, per cause non chiare, l'uomo - che era alla guida della macchina - ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Per lui, nonostante l'immediato intervento del 118, non c'è stato nulla da fare. I medici lo hanno trovato incastrato e schiacciato tra le lamiere e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferito in maniera grave un 29enne di Milano, D.A., che viaggiava a bordo della stessa macchina come passeggero: ha riportato traumi alla testa e agli arti inferiori ed è ricoverato all'ospedale di Seriate.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polstrada e stando ai primi accertamenti non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto. Resta da chiarire perché il guidatore abbia perso il controllo del veicolo, finendo poi fuori strada.

Poco prima, alle 2.50, un altro incidente mortale si è verificato sul Sempione a Rho. A perdere la vita è stato un 46enne che è caduto dal suo scooterone ed è poi stato travolto da un'auto che viaggiava dietro di lui.