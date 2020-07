Milano, un altro incidente con il monopattino elettrico: ferito ragazzo di 19 anni nella notte

Un altro incidente con un monopattino elettrico protagonista a Milano. Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 2 della notte tra venerdì e sabato in via Giuditta Sidoli, a Città Studi.

Stando a quanto finora appreso, il ragazzo di 19 anni che si trovava sul mezzo elettrico avrebbe perso il controllo del monopattino - per cause ancora tutte da chiarire - e ha sbattuto violentemente sull'asfalto. Le sue condizioni sembravano molto serie, tanto che dalla centrale operativa di Areu hanno inviato sul posto gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica preallertati in codice rosso. Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi e al momento è ricoverato al Policlinico, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Decisamente più serio, invece, il quadro clinico della 31enne che poche ore prima - nella mattinata di venerdì - si è schiantata contro un furgone Iveco mentre viaggiava col suo monopattino elettrico. La donna, stando ai primi rilievi della Locale, non avrebbe rispettato la precedenza e si sarebbe scontrato contro il mezzo per poi essere investita. La 31enne è in prognosi riservata al Niguarda e le sue condizioni sono giudicate delicatissime.