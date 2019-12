Incidente a Gaggiano, terribile schianto fra auto sulla provinciale: Nicolò muore a 19 anni

Alla fine ha dovuto arrendersi. Nonostante lo sforzo dei medici, che hanno fatto di tutto per salvargli la vita, per lui non c'è stato nulla da fare. Nelle scorse ore è morto Nicolò Galbiati, il 19enne milanese che era rimasto coinvolto nel tragico incidente avvenuto il 28 dicembre pomeriggio a Gaggiano.

Quel giorno, per cause tutte da accertare, tre auto si erano schiantate tra loro sulla Provinciale 38, all'altezza del curvone di Vigano. Nicolò era andato in arresto cardiocircolatorio: dopo quindici minuti i medici erano riusciti a far ripartire il suo cuore e lo avevano trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Rozzano, dove domenica i dottori ne hanno certificato il decesso.

Nello scontro, violentissimo, era rimaste ferite altre tre persone: B. C., un 17enne che era stato portato al Niguarda con un importante politrauma, un uomo di 69 anni - che guidava una delle vetture coinvolte - era rimasto leggermente contuso mentre una 62enne aveva riportato un trauma al torace, al bacino, alle gambe e alle braccia ed era stata trasferita al San Carlo in codice verde.

Domenica pomeriggio, dopo la notizia della morte del giovane, la polizia locale di Gaggiano è tornata sulla Provinciale per effettuare altri rilievi che saranno utili a ricostruire con precisione le cause e la dinamica del dramma.