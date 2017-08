Incidente sulla Rivoltana, auto nel canale: un morto e tre dispersi, tra loro un bimbo | Foto

Uno dei corpi è stato trovato circa quattro ore dopo lo schianto. Gli altri sono stati risucchiati dall’acqua e trascinati dalla corrente.

Serata di sangue, quella di domenica, sulla strada Provinciale Rivoltana, nel comune di Trucazzano, teatro di un tragico incidente avvenuto verso le 20.30 che ha coinvolto una Peugeot 307 a bordo della quale viaggiavano quattro persone.

Incidente a Trucazzano: auto nel canale

La macchina, stando alle prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento ha sfondato il guardrail all’imbocco di un cavalcavia ed è precipitata nel canale Muzza, colando subito a picco nell’acqua. La vettura e gli occupanti - due uomini, una donna e un bimbo di sette anni - sono rimasti intrappolati nella Peugeot e sono stati “trasportati” per circa un chilometro e mezzo dalla corrente.

Poco dopo mezzanotte, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato una delle vittime: un uomo di trentasette anni, ecuadoriano, residente a Pioltello, che era alla guida del veicolo. Il suo corpo è stato trovato ancora all'interno della macchina, poi riportata sulla terra ferma con una gru.

Incidente a Trucazzano: tre dispersi

Le altre tre persone - una donna di quarantadue anni, un uomo di quarantasette e un bimbo di sette - sono invece ancora ufficialmente dispersi, anche se le speranze di ritrovarli in vita sono pochissime.

Le ricerche dei pompieri, interrotte verso l’una per il buio, sono riprese all’alba. Sul posto anche i soccorritori del 118 e i carabinieri di Cassano d’Adda.

Sembra che i quattro, stando a quanto finora appreso dai militari, avessero trascorso la giornata insieme a Trucazzano e che al momento dell'incidente stessero tornando nelle loro abitazioni di Pioltello.

