Sant'Ambrogio e Immacolata: potenziato il servizio Atm, tutti i dettagli

Atm ha predisposto un servizio di trasporto specifico per le festività di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata per agevolare gli spostamenti verso i tradizionali appuntamenti come gli Oh Bej Oh Bej in piazza Castello e l'Artigiano in Fiera a Rho.

Artigiano in Fiera, Oh Bej Oh Bej e Scala

Per chi deve recarsi all'Artigiano in Fiera (da sabato 1 a domenica 9 dicembre), il servizio della linea M1 del metrò è potenziato con treni aggiuntivi anche nelle ore serali. Atm ricorda che, per raggiungere la fermata Rho FieraMilano (capolinea), non è valido il biglietto urbano da 1,50 euro ma occorre procurarsi il biglietto di corsa singola da 2,50 euro (acquistabile anche sull'app o con un sms al 48444 scrivendo "FIERA" nel messaggio), quello di andata e ritorno da 5 euro (acquistabile anche sull'app) o il giornaliero da 7 euro.

Le fermate più vicine alla manifestazione degli Oh Bej Oh Bej sono Cairoli (M1), Cadorna (M1, M2), Cordusio (M1) e Lanza (M2). Da mercoledì 5 dicembre, dalle 18, sarà modificata la circolazione delle linee di superficie 4, 58, 94 e N25.

Venerdì 7 dicembre piazza della Scala sarà chiusa al traffico in occasione della Prima di "Attila". Dalle 13 al termine del servizio i tram della linea 1 viaggeranno su due tratte distinte: Roserio-Duomo (via Cantù) e Greco-Stazione Centrale. Tra piazza della Repubblica e piazza del Duomo, in alternativa, si può utilizzare la linea M3 del metrò.

Atm Point, Twitter, biglietti e parcheggi

Domenica 2 dicembre l’Atm Point di Centrale sarà aperto dalle ore 7.30 alle 18. Venerdì 7 e sabato 8 dicembre i Point di Duomo, Cadorna e Centrale saranno aperti dalle 7.45 alle 20. L’account Twitter sarà come sempre attivo per diffondere aggiornamenti in tempo reale sullo stato della circolazione.

In alternativa alle rivendite autorizzate, che nei giorni festivi potrebbero essere chiuse, Atm ricorda che biglietti e documenti di viaggio si possono acquistare alle casse automatiche nelle stazioni metropolitane. I biglietti si possono acquistare anche dall’app oppure via sms, inviando un messaggio al numero 48444. In alternativa, è anche possibile pagare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare, e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire.

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo, Romolo e Lorenteggio saranno utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm dalle ore 20 di giovedì 6 dicembre alle ore 7 di lunedì 10 dicembre. Forlanini sarà aperto a pagamento con orario continuato. I parcheggi a raso di Quarto Oggiaro e Crescenzago saranno chiusi dalle ore 20 di giovedì 6 dicembre alle ore 7 di lunedì 10 dicembre. Tutti i parcheggi multipiano saranno aperti a pagamento dalle 6 all’1 di notte. Il parcheggio a rotazione di Einaudi resterà chiuso dalle ore 21.30 di giovedì 6 alle ore 7 di lunedì 10.

Le linee Atm nel weekend 7-9 dicembre

Venerdì 7 dicembre tutte le linee della rete Atm seguiranno l'orario del sabato tranne le linee 709 (Cologno Sud - Cologno San Maurizio) e 926 (Peschiera Borromeo - San Felicino - Segrate Fs) che seguiranno quello dei giorni feriali. Sabato 8 dicembre tutte le linee di superficie seguiranno l'orario festivo. Per tutto il weekend dal 7 al 9 dicembre il servizio di metropolitana sarà potenziato.

Venerdì 7 e sabato 8 dicembre il servizio seguirà l’orario festivo, quindi dalle 13 alle 20, con frequenze di 15 minuti. Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.