Mamma e figlia prendono psicofarmaci in casa: l'anziana muore, la donna è gravissima

Avrebbe assunto, insieme a sua mamma, una massiccia dose di psicofarmaci. Poi, forse per un ultimo ripensamento, ha allertato il 118 prima di svenire.

Dramma mercoledì pomeriggio in un appartamento di via Grigna a Milano, zona Cagnola. Lì, in circostanze ancora da chiarire del tutto, ha perso la vita una donna italiana di novanta anni, allettata e con seri problemi di salute. A dare l'allarme - stando a quanto riferito dalla Questura - è stata una donna di cinquantasei anni, figlia della vittima, da tempo in cura presso un "Centro psico sociale" per alcuni problemi psichiatrici.

Al loro arrivo sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana, mentre la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverata in prognosi riservata e in condizioni disperate. Mamma e figlia, secondo le ricostruzioni dei poliziotti, avrebbero ingerito insieme numerosi medicinali nel tentativo di farla finita, ma poi la sessantenne avrebbe chiesto aiuto.

Nella loro abitazione - anche per escludere che si sia trattato di un tentativo di omicidio suicidio - hanno lavorato a lungo gli uomini della Scientifica nel tentativo di ricostruire con esattezza tutti i passaggi dei fatti.

Proprio in via Grigna, a settembre del 2016, si era consumata una tragedia dai contorni molto simili. L'anziana Natalina Carnelli - ottantadue anni - era morta in casa e accanto a lei i carabinieri avevano trovato sua figlia - la sessantenne Silvia Passotto, dottoressa di un sert della zona - in uno stato di incoscienza.

Era stata proprio la donna, avevano poi accertato i militari, a preparare per lei e per sua madre un cocktail di wisky e barbiturici per suicidarsi. La Passotto, inizialmente accusata di omicidio volontario, è stata poi condannata a quattro anni di carcere per aiuto al suicidio.