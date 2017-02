Eutanasia: dj Fabo è morto in Svizzera

E' morto alle 11.40 di lunedì mattina il dj milanese di 39 anni Fabiano Antoniani, da tutti conosciuto come Fabo. Accompagnato da Marco Cappato, segretario dell'associazione Luca Coscioni, si era recato in Svizzera proprio per potere decidere della sua vita e della sua morte, dopo un incidente stradale del 2014 che lo avevea reso cieco e tetraplegico.

«Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo», ha scritto su Facebook Cappato, ricordando che in Italia la legge sul fine vita è arenata in Parlamento e la sua discussione è stata appena ulteriormente rimandata.

Fabo aveva fatto anche un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché stimolasse il Parlamento a legiferare sul fine vita. Poi, il 26 febbraio, si è recato in Svizzera in una clinica vicina a Zurigo, dove ha effettuato tutte le visite mediche e psicologiche richieste dal protocollo elvetico sulla "morte volontaria assistita".

I video appelli di Fabiano