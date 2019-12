E' morto Piero Rattazzo: scompare il proprietario dello storico bar di via Vetere

Per alcune ore, qualche giorno fa, la voce della sua morte si era rincorsa. Ma Piero Rattazzo, 84 anni, ricoverato in ospedale, non era deceduto, si era però aggravato. Lunedì, verso l'una di pomeriggio, lo storico gestore dell'omonimo bar di via Vetere, zona Colonne di San Lorenzo, se n'è andato. I funerali si svolgeranno il 27 dicembre alle 11.

Conosciutissimo a Milano, ed anche oltre, Rattazzo è stato il re della movida prima ancora che questa parola diventasse di moda. Precursore dell'happy hour con polpette che accompagnavano il vino, il suo bar (aperto nel 1962) si affollava fino a notte fonda, almeno dagli anni '70, quando i giovani del movimento studentesco (nella stessa via si trovava la sede di Avanguardia Operaia) iniziarono a frequentare il suo locale. E il bar Rattazzo era rimasto un baluardo anche per le generazioni successive fino a diventare un mito che resisteva in mezzo a bar più "modaioli". Rattazzo venne celebrato, nel 2016, anche dalla Bbc, che lo definì "il santo patrono della gioventù". Il suo bar continuava a rispecchiare l'anima popolare di un quartiere, il Ticinese, molto vicino al Duomo ma con l'aria da "vecchia Milano".

«Se sei un vero oste e ami questo mestiere, sai benissimo che le ciuche gioiose tristi o rabbiose che siano, vanno vissute almeno fino alle due di notte... Piano piano non dai più da bere ai rabbiosi e mesci abbondante per i gioiosi e pure per quelli tristi che magari si lasciano un po’ andare... È bello avere nel locale gente allegra, che ride e che scherza... Mette buon umore...», è una citazione di Rattazzo riportata dallo scrittore Marco Philopat sulla sua pagina Facebook.

Rattazzo aveva ottenuto l'Ambrogino d'Oro nel 1995. Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio sui social network da parte dei milanesi che, anche solo una volta, sono entrati nel suo bar per una birra fresca o un bicchiere di vino.