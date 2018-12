Inter, guai per Nainggolan: perdita folle al casinò e assegno da 150mila euro clonato

Guai in casa Inter per il belga Radja Nainggolan. Nelle ultime ore è emerso che il centrocampista frequenta abitualmente il casinò di Montecarlo, dove avrebbe perso molto denaro la scorsa estate. Si tratta di una cifra di almeno 150 mila euro, visto che proprio per coprire quel denaro, il calciatore avrebbe esposto un suo assegno, che poi è stato clonato.

Lo rivela La Stampa. Il nerazzurro si sarebbe recato ad una stazione dei carabinieri a Milano per fare denuncia, accompagnato da un uomo della società. La scoperta l'aveva fatta poco prima, andando a un sportello della sua banca. Anche l'istituto di credito si è rivolto alla procura per far rintracciare i responsabili.

Indagando si è poi coperto che il «Ninja», proprio mentre terminava la preparazione per l'inizio del campionato, era al Principato di Monaco a giocare in casinò. Uno degli assegni clonati dai malviventi era appunto destinato a coprire una perdita da 150 mila euro.

Il compito per capire come stanno realmente le cose spetterà alla procura di Velletri perché nel Lazio è stato incassato il primo assegno clonato.