Tutta nuda in giro in centro sul monopattino in sharing: ragazza fermata dai carabinieri. Foto

Tutta nuda. In giro per il centro di Milano. A bordo di un monopattino. Singolare "spettacolo" in scena sabato pomeriggio sotto la Madonnina, dove una ragazza - una giovane di ventiquattro anni - è stata avvistata mentre "passeggiava" per il centro cittadino su un monopattino elettrico in sharing.

La prima telefonata al 112, con ogni probabilità fatta da un testimone, è arrivata poco prima delle 10, quando la 24enne è stata segnalata in zona Parco Sempione. A quel punto sono scattate le ricerche dei carabinieri, che hanno dato esito positivo alle 10.20.

La giovane è stata rintracciata in via dei Salici - in zona Olmi, a quasi otto chilometri dal parco -, mentre se ne stava comodamente seduta su dei gradini, ancora totalmente nuda. I militari l'hanno immediatamente fermata e identificata e hanno chiesto l'intervento del 118. L'equipaggio di un'ambulanza ha preso in carico la ragazza, che è poi stata accompagnata al San Carlo per tutti gli accertamenti del caso.

Mercoledì sera era stata invece un'altra 24enne, lei francese, a dare "spettacolo" in centro. La giovane, verso le 22, si era spogliata e si era tuffata nella fontana dell'Apple store in piazza del Liberty. La polizia l'aveva bloccata poco distante e l'aveva identificata.