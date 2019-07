Omicidio a Legnano: Michele, l'ex finanziere ucciso a coltellate dal figlio sul balcone di casa

Avrebbero discusso, per l'ennesima volta, sul balcone di casa. E lì, in un attimo, sarebbe esplosa la violenza. Mattinata di sangue quella di lunedì a Legnano, teatro dell'omicidio di Michele Campanella, un ex finanziere di settantuno anni ucciso a coltellate nel suo appartamento di via Sante Giovannelli.

A colpirlo a morte - secondo le prime ricostruzioni apprese - sarebbe stato suo figlio, il 37enne Marco Campanella. Ad assistere alla tragedia c'era anche la mamma del giovane - e moglie della vittima - che è stata portata via sotto shock.

L'allarme è scattato alle 10.30, quando un muratore al lavoro nella palazzina di fronte a quella di vittima e carnefice ha sentito un uomo gridare: l'operaio si è affacciato e ha visto una persona a terra con un'altra addosso che infieriva con un coltello.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, ma per l'ex finanziere non c'era già più nulla da fare. Allertati anche i vigili del fuoco, che hanno aperto con la forza la porta della casa per permettere ai poliziotti di entrare dopo che il presunto killer si era barricato all'interno.

Nell'appartamento sono arrivati anche gli uomini della Scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto. Il figlio della vittima è stato portato in commissariato per essere ascoltato.