Operaio cade da un tetto in fabbrica: morto

È deceduto B.C., l'operaio che nel pomeriggio del 30 ottobre, verso le 14:45, era precipitato da un tetto all'interno dell'impianto Ansa Plast, in via Verga a Lainate, nella periferia nord di Milano. Inutili i soccorsi del 118, che era accorso sul luogo con un elisoccorso e un'ambulanza. Le condizioni del lavoratore, un uomo di 40 anni, erano risultate da subito disperate.

L'operaio, a lavoro all'interno dell'azienda di materiali plastici, aveva riportato traumi gravissimi dopo essersi schiantato al suolo cadendo dal tetto, a otto metri da terra. Vano il trasporto in ambulanza all'ospedale di Garbagnate Milanese, dove l'uomo era arrivato in codice rosso. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, già al momento dell'arrivo dei soccorritori B.C. risultava incosciente.

Sul posto dopo il tragico incidente erano accorsi gli agenti della polizia locale di Lainate, tuttora al lavoro per accertare la dinamica della caduta. Gli ispettori del lavoro della Spredal, intanto, hanno aperto un'indagine per verificare se vi siano state o meno violazioni sulla normativa in materia di sicurezza da parte dell'azienda.

Il giorno prima, verso 17, un altro operaio, di soltanto 21 anni, era rimasto gravemente ferito a Inveruno, dopo che un bancale gli era caduto addosso. A causa dell'infortunio il giovane rischia di perdere una gamba.