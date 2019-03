Calci, pugni e minacce: l'incubo di una madre, figlio arrestato dopo nove anni di violenze

Giorno dopo giorno era diventato sempre più violento. Meno erano i soldi a disposizione, più lui diventava aggressivo e minaccioso. Anche perché quei soldi gli servivano per drogarsi e per una dose era prono a distruggere casa e la vita di sua madre, che alla fine - dopo nove anni - ha deciso di chiedere aiuto.

Un ragazzo di ventotto anni, un italiano con gravi problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato dai carabinieri di Seveso martedì in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata, estorsione, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia nei confronti di sua mamma, una donna di cinquantotto anni.

L'incubo della vittima, stando a quanto accertato dai militari, era iniziato ormai nove anni fa, quando il giovane - all'epoca 19enne - aveva cominciato ad assumere cocaina ed eroina. Piano piano, con il passare dei mesi e degli anni, lui era diventato sempre più violento, con la donna che era costretta a subire schiaffi, pugni, calci e vere e proprie rapine.

La stessa sorte in qualche occasione era toccata agli amici della madre - un uomo si era preso una bottigliata in testa quattro anni fa - e anche agli altri familiari, che per paura del ragazzo hanno fatto fatica a parlare con i militari. Dai militari, invece, a inizio febbraio c'è andata la 58enne, dopo l'ennesima sfuriata del figlio, che ormai aveva distrutto qualsiasi cosa nell'appartamento di famiglia.

La donna ha raccontato ai militari il suo inferno e ha cambiato casa, "scappando" senza dire al giovane dove fosse per evitare che lui potesse trovarla. Anche lui ha cercato di "fuggire" ed era andato a vivere a San Martino Siccomario, nel Pavese, da un parente. Lì, i militari lo hanno trovato e arrestato.