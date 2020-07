Milano, sta meglio il ragazzo accoltellato sull'autobus. Gli investigatori: "Aggressione mirata"

Sono migliorate le condizioni del ragazzo di 23 anni di El Salvador, che domenica sera è stato accoltellato da un gruppo di persone mentre si trovava a bordo di un autobus della linea 93, in via Bassini. La violenta aggressione per le modalità con cui è avvenuta fa pensare ad un attacco mirato e non estemporaneo. Lo riferiscono i detective della squadra mobile di Milano coordinati da Marco Calì.

Gli aggressori, sei-sette individui, hanno accerchiato la vittima per poi accoltellarla. I fendenti - 5-6 colpi - sono stati sferrati sicuramente da una persona ma non è escluso che ne siano coinvolte altre. Non è ancora noto il movente del raid che ha provocato al giovane sudamericano profonde ferite tra la schiena e l'addome.

Il 23enne è stato accoltellato ripetutamente da ignoti, all'angolo tra via Bassini e via Valvassori Peroni (zona Lambrate). Dopo l'arrivo del 118 è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele.

Mentre riceveva le prime cure dai soccorritori non ha detto quasi nulla sull'accaduto, verrà ascoltato dagli investigatori nei prossimi giorni. Per fortuna non corre pericolo di vita e le sue condizioni sono nettamente migliorate col passare delle ore.

