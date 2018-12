Armati di coltello rapinano due ragazzi: baby gang fermata dalla polizia, cinque arresti

Quattro minorenni e un loro amico di appena 18 anni sono stati arrestati venerdì a Milano dalla polizia per rapina aggravata nei confronti di due ragazzi di 22 e 23 anni uno di Rimini e l'altro di Cesena aggrediti e derubati mentre camminavano per strada.

L'episodio è accaduto poco prima delle 4.30 in via Corrado II il Salico, periferia sud della città. I cinque, quattro dei quali nati in Italia ma da genitori nord africani e uno, il maggiorenne, egiziano, si sono avvicinati ai due: uno degli aggressori ha tirato fuori un coltello e ha intimato di consegnare gli effetti personali mentre gli altri quattro tenevano ferme le vittime e frugavano nelle loro tasche.

Alla fine i 5 sono fuggiti con denaro in contanti e due smartphone. La baby gang mezz'ora dopo è stata rintracciato dagli agenti che hanno trovato addosso ad alcuni di loro i cellulari rubati. Il 18enne è a San Vittore mentre gli altri, dai 17 ai 15 anni, sono al Beccaria.

La notte tra sabao e domenica si sono consumate sei rapine in meno di un'ora in centro a Milano (qui tutti i dettagli).