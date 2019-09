Sciopero dei mezzi Atm: venerdì 27 settembre si fermano metro, bus e tram a Milano. Gli orari

Confermato lo sciopero dei mezzi Atm - metro, bus e tram - per venerdì 27 settembre. La giornata, durante la quale ci sarà anche una mobilitazione per il clima, sarà particolarmente calda sul fronte delle manifestazioni.

Lo sciopero interesserà il personale del gruppo Atm rappresentato dalle sigle Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) e Organizzazione Sindacale Sol Cobas. I sindacati hanno infatti annunciato uno sciopero di 24 ore (l'ultimo del 6 settembre era della Sol cobas).

Sciopero dei mezzi Atm di 24 ore: gli orari

A dare la notizia è il sito del ministero dei Trasporti dedicato agli scioperi. La circolazione di metro, bus e tram sarà a rischio per 24 ore, ma sono previste due fasce di garanzia in cui i mezzi circoleranno regolarmente.

A restare fermi, ha informato la stessa Atm sul proprio sito ufficiale, potranno essere tutti i mezzi di superficie e tutti i treni delle quattro linee metropolitane.

"L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana - scrive Atm - è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".

Sciopero anche del personale Net, gli orari

Rischio stop anche per gli autobus di Net, che rientra nel gruppo Atm e che serve l'area a nord est della provincia di Milano e la città di Monza.

"Per le linee gestite da Net, Nord Est Trasporti, - ha reso noto la società - l’agitazione è prevista nella Città di Monza dalle ore 9 alle 11,50 e dalle 14,50 al termine del servizio per il Servizio Urbano. Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".

I dipendenti contro la privatizzazione del sistema

Entrambe le sigle sindacali hanno deciso di manifestare “Contro la liberalizzazione e la privatizzazione del trasporto pubblico locale, contro le gare di appalto e per l’affidamento diretto in house dei servizi di Tpl.” Inoltre, la Cub Trasporti sciopera anche “contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm” e Sol Cobas per: “il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali, ovvero per un adeguamento salariale in linea con i livelli europei” e per “un maggiore sviluppo e investimenti nell’ottica di maggiore efficienza e contro l’adeguamento del sistema tariffario”.