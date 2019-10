Milano, violenti temporali in città: vie allagate, Seveso e Lambro a rischio esondazione

Il Seveso e il Lambro a rischio esondazione lunedì mattina a Milano. Nel giro di un paio di ore, a causa delle violente piogge che si sono abbattute sulla città e sulla provincia, i fiumi hanno raggiunto i livelli di allerta.

Che sarebbe stata una giornata complicata si era intuito già domenica, quando la protezione civile aveva alzato ad arancione il livello di allerta. Il maltempo ha mantenuto le promesse e tra la notte e la prima mattina di lunedì i fiumi si sono ingrossati arrivando alla soglia massima di attenzione.

Strade allagate e chiuse vengono segnalate in zona Niguarda e praticamente ovunque a Milano, con i sottopassi che si sono mano mano riempiti di acqua. In strada sono presenti gli agenti della polizia locale e gli uomini della protezione civile.

Livelli di Seveso e Lambro

I livelli del Seveso, stando a quanto riferito dall'assessore Marco Granelli, sono saliti di quasi due metri in un'ora e mezzo. Alle 5.20, infatti, a Valfurva si registravano 0,41 metri, che alle 6.50 sono diventati 2,05. Alle 7.30 una piccola discesa, con i livelli di Valfurva segnalati a 1,94. Preoccupa anche il Lambro, con il fiume che in zona Feltre che ha raggiunto i 2,32 metri.

"Invito alla prudenza causa forti piogge - l'appello della polizia locale di Milano -. Moderare la velocità e rispettare la distanza di sicurezza, soprattutto lungo le strade a scorrimento veloce e nei sottopassi".



Maltempo, disagi per i mezzi Atm

Anche Atm ha dovuto fare i conti con il maltempo. "Considerate maggiori tempi di attesa e di percorrenza - ha informato l'azienda sul proprio sito -. Il maltempo sta rallentando la circolazione in superficie".

Disagi vengono segnalati su: "linea 14, per allagamento dovuto a maltempo in via Solari/Stendhal, limita le corse a Porta Genova FS M2. Bus collegamento da Porta Genova FS/M2 a Lorenteggio; linee tram 2, 12 e 14 in direzione rispettivamente: Bausan/Roserio/Cimitero Maggiore, limitano le corse a Broletto/Cusani; linea tram 4 in direzione Cairoli M1 limita le corse a Maciachini M3; linea bus 78 in direzione Govone, a causa di un camion in panne, limita le corse a Govone/Caracciolo".