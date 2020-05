Silvia Romano arriverà nel pomeriggio a Milano: attesa quartiere a Casoretto

C'è attesa nel quartiere Casoretto di Milano per il ritorno di Silvia Romano, la volontaria rapita il 20 novembre 2018 in un villaggio del Kenyam, liberata venerdì 8 maggio e rientrata in Italia domenica.

La giovane è partita da Roma in macchina nella mattinata di lunedì. Sotto la sua abitazione si sono assiepati diversi giornalisti, oltre a diversi abitanti del quartiere e il parroco della chiesa di Santa Maria Bianca della Misericordia, Enrico Parazzoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo molto contenti per quanto accaduto e lo abbiamo fatto vedere suonando le campane della chiesa per festeggiare la notizia della sua liberazione", ha spiegato don Parazzoli. "Le persone del quartiere questa storia l'avevano a cuore e l'hanno sempre dimostrato. E poi ci voleva proprio una bella notizia come questa dopo i momenti difficili vissuti a causa dell'emergenza sanitaria".