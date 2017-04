Pusher arrestato: in casa la dispensa per imparare a coltivare marijuana

Scoperto con relativamente pochi grammi di droga al Parco Sempione, ha inveito contro gli agenti minacciandoli e insultandoli. Poi, a casa, gli è stato scoperto un altro chilo di droga oltre ad una "dispensa" fotocopiata in cui si illustrano i passi per coltivare piante di marijuana. Le pagine fotocopiate erano state anche riempite di appunti scritti a mano, segno che il giovane aveva "studiato".

Tutto è iniziato il sabato di Pasqua all'ingresso del parco in viale Alemagna: una pattuglia di poliziotti in bicicletta, intorno alle sei meno un quarto, ha notato da lontano il ragazzo, riconoscendolo come un pusher della zona. Si trovava seduto su una panchina e ha mostrato un atteggiamento sospetto. In tasca aveva due bustine, una con sei grammi e mezzo di marijuana e l'altra con poco più di sei grammi di hashish, oltre ad una canna già rollata e pronta alluso.

Il giovane, Otmane El Quardi, 24enne nato in Marocco ma cittadino italiano, si è mostrato ben poco collaborativo: ha minacciato gli agenti che avrebbero subìto ritorsioni millantando conoscenze altolocate in polizia. Gli agenti non si sono fatti intimorire e hanno predisposto la perquisizione prima nel domicilio da lui dichiarato (in via De Pretis, zona Barona, dove però non c'era nulla) e poi nella residenza anagrafica in via Appennini 92 (zona Gallaratese).

E qui c'era invece altra droga: circa quattrocento grammi di marijuana in un involucro nascosto in un borsone e altrettanti grammi di hashish all'interno di un cassetto. E tutto il materiale per confezionare le dosi: grinder, bilancini, cellophane, provette trasparenti, additivi chimici e anche del fertilizzante.

Infine, la "sorpresa" più curiosa: una dispensa fotocopiata (e piena di appunti scritti a mano) con le istruzioni per coltivare in casa la marijuana, oltre al catalogo a colori di un noto "coffee shop" di Amsterdam. Il 24enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga e anche di oltraggio a pubblico ufficiale.