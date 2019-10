La tenda per ricevere i clienti e il buttafuori per la fila: pusher arrestato al parco della droga

Uno faceva il "palo", gestiva l'afflusso. L'altro custodiva la droga e la consegnava agli acquirenti. Due uomini - un 40enne e un 31enne, entrambi marocchini - sono stati fermati mercoledì dai carabinieri nel parco delle Groane a Garbagnate, l'area verde diventata ormai una grande piazza di spaccio che attira sempre più i tossicodipendenti di Rogoredo.

Nel pomeriggio, durante i sempre più frequenti controlli, i militari si sono inoltrati nel parco e sono riusciti a bloccare i due, trovati nei pressi di una tenda da campeggio. In pochi istanti gli investigatori hanno capito tutto: il 31enne restava all'esterno e come una sorta di buttafuori gestiva la fila dei clienti, regolando i loro movimenti verso il 40enne, che restava all'interno e lì consegnava materialmente la droga nelle mani dei clienti.

I carabinieri hanno trovato in un suo zaino 52 grammi di eroina, un bilancino di precisione e oltre 800 euro in contanti. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre il complice è stato denunciato.

Lunedì pomeriggio, sempre nel parco delle Groane, a finire in manette era stato invece un egiziano di trentasette anni costretto in sedia a rotelle perché senza una gamba. I carabinieri - allertati dall'elevata presenza in stazione di tossicodipendenti in arrivo proprio da Rogoredo - avevano improvvisato un mini blitz.

Nel fuggi fuggi generale, il 37enne non era riuscito ad allontanarsi ed era stato arrestato. In uno zainetto che aveva sulla parte posteriore della carrozzina, gli investigatori avevano trovato 57 grammi di eroina, un grammo e mezzo di cocaina, due cellulari e 1.860 euro in contanti