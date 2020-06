Milano, controlli anti droga della polizia: cinque spacciatori beccati in poche ore

Quattro arresti e una denuncia per spaccio in poche ore. La polizia di Stato ha messo le mani su cinque pusher in altrettanti interventi anti droga nella giornata di mercoledì. Nel pomeriggio, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale ha fermato un uomo per un controllo in piazza Bonomelli. Gli agenti hanno trovato all’interno dello zaino che aveva con se’ 18 involucri di cocaina, per un peso totale di circa 8 grammi. Il 42enne, cittadino marocchino senza precedenti, è stato arrestato per spaccio.

Di sera al parco Don Luigi Giussani, in via Solari, i poliziotti dell’unità Bikers dell’Ufficio Prevenzione Generale a seguito del controllo di un 20enne italiano, hanno rinvenuto tre spinelli di marijuana. Nella sua abitazione, sottoposta a perquisizione, sono stati trovati ulteriori 25 grammi della medesima sostanza all’interno di un barattolo di vetro nascosto nei cassetti della scrivania della sua camera da letto.

Poco dopo, in Piazzale Gabriele Rosa, i poliziotti in motocicletta della sezione Nibbio, hanno sorpreso un marocchino di 32 anni mentre cedeva un involucro a un altro uomo. Alla vista degli agenti, il pusher ha tentato di fuggire ma è stato bloccato ed ha opposto resistenza ai due agenti, colpendoli con calci e pugni. Durante il controllo, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di 3 grammi di hashish. Pertanto motivo per cui l’hanno arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

In via Paravia, durante la notte, gli agenti della volante del Commissariato Bonola hanno notato un ragazzo che alla loro vista ha tentato di nascondere qualcosa sotto uno zerbino per poi darsi alla fuga. L’uomo, un egiziano di 19 anni, è stato immediatamente bloccato ed è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina. Pertanto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Sempre a Bonola, gli agenti della Squadra Investigativa dell Commissariato, in via Gigli, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione di un egiziano di 23 anni, pregiudicato, 9 involucri contenenti 4 grammi di cocaina e 110 euro in contanti. L’uomo nonostante fosse agli arresti domiciliari continuava a svolgere l’attività illecita. Per questo lo hanno arrestato per spaccio.

