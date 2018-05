Va a spacciare in centro a Milano con il taxi: arrestati lui e il coinquilino, in casa 30mila euro

La droga, in una sorta di servizio delivery, la portava fino a casa dei clienti, comodamente. E il suo giro, almeno stando a quanto gli agenti hanno trovato a casa sua, doveva essere grande e redditizio.

I poliziotti della sesta sezione della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal dirigente Massimiliano Mazzali, hanno arrestato due uomini - un cittadino del Gambia di ventidue anni e un senegalese di quaranta anni, entrambi con precedenti - accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le manette sono scattate poco dopo la mezzanotte di mercoledì, quando l'attenzione degli agenti - impegnati in un servizio in corso Buenos Aires - è stata attirata da un giovane italiano fuori da un palazzo evidentemente in attesa di qualcuno. Dopo essersi appostati, i poliziotti hanno notato un taxi fermarsi proprio davanti a quell'edificio e hanno visto scendere dall'auto bianca un uomo, che ha raggiunto il giovane, gli ha consegnato qualcosa ed è risalito in macchina.

A quel punto, due poliziotti hanno fermato l'italiano - trovato in possesso di una dose di cocaina - e altri due hanno bloccato il pusher - il senegalese -, nelle cui tasche sono stati trovati dieci grammi di "coca", già suddivisi in bustine, e 130 euro. Dai suoi jeans, però, è "saltato fuori" anche un mazzo di chiavi, che ha portato gli agenti dritti ad un appartamento in via Conegliano, che il quarantenne condivideva con il giovane gambiano.

Lì, la Squadra Mobile è riuscita a mettere le mani su altri 125 grammi di cocaina e cinquanta grammi di sostanza da taglio. Nascosti tra i vestiti nell'armadio, invece, gli investigatori hanno trovato trentamila euro in contanti. Soldi che i due avevano fatto proprio spacciando.