Tassista abusivo e senza patente beccato a Malpensa: per lui una multa da 5mila euro

Con la sua auto privata faceva da tassista per i passeggeri appena sbarcati all'aeroporto di Malpensa. Non aveva più la patente e, ovviamente, non aveva alcun permesso per trasportare persone a pagamento.

Per questo motivo un uomo è stato multato di 5mila euro dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della stazione dello scalo aeroportuale.

Il tassista abusivo a Malpensa

La scoperta dei militari è arrivata proprio durante il cosiddetto 'bridge' da Linate a Malpensa. All'uomo, un italiano di 53 anni residente a Lonate Pozzolo, è stata anche sequestrata la vettura. Quando è stato fermato stava accompagnando a Milano due ignare turiste.

In passato proprio all'esterno dello scalo varesino ci sono state alcune risse tra abusivi e regolari. Al Terminal 1, per esempio, c'era stata una sorta di spedizione punitiva portata avanti da due tassisti contro un irregolare.