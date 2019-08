Malpensa-Milano, tassista cerca di applicare il tassametro al posto della tariffa fissa

Prima la difficoltà a trovare un taxi disposto ad accompagnare a Milano quattro persone. E a far pagare con la carta di credito. Poi, quando finalmente i passeggeri sono arrivati a destinazione, le discussioni sulla tariffa da applicare e le polemiche sulla mancata convenienza della corsa per il tassista.

E' successo a quattro milanesi di ritorno da una vacanza all'estero. Venerdì 23 agosto, di prima mattina, sono atterrati a Malpensa e intorno alle otto, ritirati i bagagli, si sono diretti all'esterno per trovare un taxi che li portasse in città. Esattamente come avevano fatto all'andata, essendo in quattro con le rispettive valigie, hanno cercato un'auto grande e chiesto di pagare con la carta di credito o il bancomat.

E fuori dagli arrivi internazionali le prime difficoltà: i tassitsi fermi, parecchi, hanno più o meno tutti nicchiato, indirizzando i viaggiatori verso le auto dei radio taxi. E così hanno fatto: hanno cercato e cercato, trovando finalmente un autista disponibile a portarli a Milano.

La discussione sul prezzo a tassametro

All'arrivo, in zona Città Studi, il tassista ha iniziato una discussione sul prezzo, che come è noto da Malpensa a Milano è a tariffa fissa (95 euro). L'uomo aveva infatti acceso comunque il tassametro, che a quel punto segnava 118 euro, e ha ventilato che, se lo avesse fermato la guardia di finanza, non avrebbe saputo giustificare la differenza. I passeggeri, però, non sprovveduti, gli hanno ribattuto con forza che la tariffa dall'aeroporto varesino al capoluogo milanese è fissata e non si può transigere.

Allora il tassista ha replicato che "il viaggio dovrebbe essere senza bagagli" (il che, ovviamente, è piuttosto strano visto che si parla di persone che provengono da un aeroporto) e che, se avesse saputo in anticipo il quartiere di destinazione, avrebbe rifiutato la corsa.

"All'andata, un altro tassista tra l'altro della stessa compagnia di radio taxi ha sì acceso il tassametro anche lui, ma non ha fatto alcuna discussione, né sulla zona, né ovviamente sui bagagli, né tantomeno sul costo della corsa", riferisce a MilanoToday una delle persone protagoniste dell'episodio.

Cosa dice il regolamento

Le "scuse" accampate dal tassista sembrano in effetti piuttosto pretestuose. Il regolamento tariffario del Comune di Milano e del Bacino Aeroportuale (che comprende Malpensa, Linate e Orio al Serio) è chiarissimo: "Malpensa - Milano (qualunque via della città) o viceversa, 95 euro". Qualunque via della città. Si tratta di tariffe ampiamente concordate con i sindacati dei tassisti, che vanno anche a tutela degli operatori. E nelle regole è scritto in modo chiarissimo che "nessun supplemento è dovuto": non per i bagagli, non per l'auto più grande, non per portare quattro persone.

Ancora, è fin troppo chiara la frase "indipendentemente da quanto indicato dal tassametro". C'è solo una deroga: se vengono effettuate soste o fermate intermedie o se il cliente chiede una variazione di percorso, il tassista è "autorizzato" (non obbligato) a "esigere il pagamento a tassametro", ragione per cui l'apparecchio viene comunque acceso. Ma nel caso dei lettori, con un'unica destinazione finale senza variazioni di percorso, non c'era ragione per non applicare la tariffa fissa di 95 euro, esattamente come è loro successo all'andata. La prontezza dei quattro passeggeri ha fatto sì che potessero ribattere a ragion veduta, rifiutandosi di pagare più di 95 euro, ma qualcun altro magari avrebbe "ceduto".

Di recente era emerso, invece, il caso di un tassista che, sempre da Malpensa, aveva rifiutato una corsa verso Varese (tariffa fissa in questo caso di 65 euro), giudicandola evidentemente poco conveniente; e non è la prima volta che accade. Ma rifiutare una corsa è vietato e può comportare la sospensione della licenza da 30 a 90 giorni.