Dalle indagini per il tentato omicidio agli arresti per droga: le indagini

Dall'indagine su un tentato omicidio all'arresto di cinque persone per spaccio di droga. E' l'evoluzione di un'attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Rho e della tenenza di Bollate: sono ora finiti in carcere quattro albanesi tra i 24 e i 45 anni, già noti alla giustizia, ma l'ordinanza ha colpito anche un quinto connazionale che però, al momento, è ricercato.

Tutto inizia quando un 21enne viene raggiunto da un colpo di pistola al volto in strada, fuori dal circolo privato Magna Grecia di via La Cava a Bollate. Il proiettile gli entra in guancia ed esce dal labbro inferiore causandogli danni ai denti e alla mandibola, e lui viene ricoverato al Niguarda non in pericolo di vita.

Il 21enne ha precedenti per droga e fornisce alcuni dettagli agli investigatori, che raccolgono anche le immagini di sorveglianza della zona e analizzano il traffico telefonico. Ben presto capiscono di trovarsi di fronte a un "avvertimento" legato al giro dello spaccio di droga e, a marzo, individuano gli autori materiali, anch'essi albanesi: ne arrestano uno, mentre l'altro nel frattempo è andato via dall'Italia. I due aggressori, con ogni probabilità, fanno parte di un gruppo più "forte" di quello della vittima (e del fratello, che era con lui al momento della sparatoria), e volevano far capire ai due "chi comanda", in seguito ad una precedente lite.

Le indagini non si fermano: a luglio del 2017 viene effettuato un controllo nel club privato e un cuoco albanese viene "pizzicato" dai cani antidroga: in casa sua, a Garbagnate Milanese, i carabinieri trovano 14 chili di eroina e 9 mila euro in contanti. In tutto sono sette le persone arrestate e 21 i chili di droga sequestrati nelle varie "puntate" dell'operazione, l'ultima delle quali a febbraio del 2018 con i quattro arresti e la ricerca di un quinto spacciatore.