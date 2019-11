Milano, uomo si spoglia su un tram in pieno giorno e tenta di violentare una studentessa

Un uomo si sarebbe spogliato su un tram di Milano e avrebbe provato a violentare una ragazza di 21 anni. E lo avrebbe fatto in pieno giorno, approfittando del fatto che il tram Atm in quel momento fosse completamente vuoto.

È l'episodio sul quale indaga il pool 'fasce deboli' della Procura di Milano, coordinato dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Si sta cercando di rintracciare il responsabile.

Milano, violenza sessuale su un tram

I fatti, emersi solo il 14 novembre, sarebbero avvenuti intorno alle 15 di giovedì 24 ottobre in zona Università Bicocca, a Nord di Milano. Stando al racconto della vittima, una studentessa, l'aggressore era di origine centrafricana. A salvarla, quel giorno, sarebbe stata la sua tenacia e l'intervento del tranviere che, dopo aver sentito le urla della giovane, ha fermato il tram ed è intervenuto facendo fuggire il malintenzionato, che nel frattempo si era abbassato i pantaloni e spogliato.

Boom di violenze sessuali nell'ultimo periodo

Nelle ultime 24 ore, sono emersi tre episodi di violenze sessuali sconvolgenti, tutti avvenuti in zona mediamente centrali di Milano: dalla turista russa palpeggiata, sequestrata e picchiata all'interno di un ristorante McDonald's da un 37enne egiziano, all'anziana violentata in un appartamento da un ragazzo italiano di 29 anni, passando per il giovane italiano in giacca e cravatta che davanti a tutti sulla metro si masturbava dietro a una donna.