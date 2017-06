Westfield Milano: ecco il centro commerciale “più grande d’Europa”, tra lusso e negozi

Trecento negozi, cinquanta boutique esclusive, cinquanta ristoranti di lusso. Sono soltanto alcuni dei numeri, faraonici, di “Westfield Milano”, il mega centro commerciale che sorgerà nell’area ex dogana a Segrate.

Martedì, Westfield e Arcus Reale Estate - l’azienda di Percassi che accompagna il gruppo australiano nella creazione del nuovo centro - hanno svelato il sito ufficiale del mall, lasciando così intravedere i primi rendering e svelando i primi “segreti” sulla loro “creatura”.

Nei giorni scorsi - altro segno che l’inizio dei lavori è davvero ormai prossimo -, il sindaco di Segrate Paolo Micheli ha annunciato lo sblocco dell’appalto per il “tratto giallo” della strada che collegherà la tangenziale all’area dell’ex dogana. Insomma, dopo anni di attese - il primo ok al progetto per il mall è datato 2011 -, l’arrivo delle gru sembra essere imminente.

Westfield Milano: posti di lavoro per la città

“Puntiamo ad essere il miglior vicino che Segrate possa avere, offrendo un contributo fattivo attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, di migliori opportunità per i business dell’area e di corsi di formazione, quando appropriati - la promessa di Westfield arrivata martedì mattina proprio attraverso il sito -. Crediamo fermamente nel supporto alle comunità locali attraverso l’istituzione di partnership durature e continuative e siamo molto onorati di divenire parte della comunità di Segrate”.

“Westfield Milano - ha continuato l’azienda - offrirà agli abitanti di Segrate una nuova destinazione per lo shopping, la ristorazione e il tempo libero”, oltre a “spazi pubblici e all’aria aperta che diventeranno parte integrante della loro vita quotidiana”.

Proprio il gruppo “farà anche investimenti importanti in infrastrutture, incluse nuove strade e piste ciclabili, lavorando a stretto contatto con tutti i livelli di governo per aiutare a migliorare la mobilità dei residenti di Segrate”.

Non solo infrastrutture, però. Perché Westfield Milano - che nascerà grazie ad un investimento totale di un miliardo e 400mila euro - garantirà 44mila posti di lavoro per la costruzione e altri 17mila tra addetti alla vendita e servizi del centro commerciale.

Westfield Milano: tra lusso e grandi marchi